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Постпред при ООН Небензя перечислил условия России по продлению зерновой сделки

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Постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.

Письмо дипломата опубликовал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Следующие систематические проблемы должны быть решены: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия выступает за возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса, а также  разблокировку счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Небензя подчеркнул, что Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.

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