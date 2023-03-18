Постпред при ООН Небензя перечислил условия России по продлению зерновой сделки

Постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.

Письмо дипломата опубликовал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Следующие систематические проблемы должны быть решены: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия выступает за возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса, а также разблокировку счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Небензя подчеркнул, что Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.