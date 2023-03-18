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Посол России в КНДР: США и их сателлиты нагнетают обстановку на Корейском полуострове

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Соединённые Штаты и их союзники своими учениями обостряют ситуацию на Корейском полуострове, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Посол России в КНДР: США и их сателлиты нагнетают обстановку на Корейском полуострове
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«В России поддержали призыв Пхеньяна к международному сообществу выступить против провокаций США и их сателлитов, которые своими агрессивными действиями... нагнетают обстановку на Корейском полуострове, подводят её к крайне опасной грани и вынуждают КНДР предпринимать обоснованные контрмеры», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее газета Rodong Sinmun сообщила, что около 800 тыс. жителей КНДР изъявили желание поступить на военную службу для борьбы с США.

Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии сообщил, что Воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

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