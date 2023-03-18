Rodong Sinmun: в КНДР около 800 тысяч граждан записались в армию для борьбы с США
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Об этом сообщила газета Rodong Sinmun.
«17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодёжных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды народной армии», — говорится в сообщении.
По данным издания, большое количество людей выразили сопричастность в готовности «искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей».
16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».
Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.