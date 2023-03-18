Rodong Sinmun: в КНДР около 800 тысяч граждан записались в армию для борьбы с США

Около 800 тыс. жителей КНДР изъявили желание поступить на военную службу для борьбы с США.

Об этом сообщила газета Rodong Sinmun.

«17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодёжных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды народной армии», — говорится в сообщении.

По данным издания, большое количество людей выразили сопричастность в готовности «искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей».

16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.