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«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

«Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределённой баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг», — сказано в заявлении.

Как передаёт РИА Новости, факт запуска, предположительно, баллистической ракеты также подтвердили и в японской службе безопасности на море.

15 марта стало известно, что власти КНДР заявили о запуске двух баллистических ракет средней дальности 14 марта.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракетные запуски Северной Кореи подрывают безопасность и стабильность в регионе.

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