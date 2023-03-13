Кабмин Японии: ракетные пуски КНДР подрывают безопасность и стабильность в регионе
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
«Мы в курсе заявлений северокорейской стороны, что ракеты пролетели порядка 1 500 км», — передаёт сообщение ТАСС.
Мацуно подчеркнул, что правительство Японии внимательно следит за военной активностью КНДР и занимается сбором соответствующей информации.
Ранее КНДР сообщила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.