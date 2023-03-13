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«Рёнхап»: КНДР заявила, что запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

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КНДР сообщила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

«Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки», — сказано заявлении.

Агентство также передаёт, что по информации южнокорейских военных, Северная Корея запустила некую «неопознанную» ракету.

В конце февраля в Северной Корее сообщили о проведении учений по запуску стратегических крылатых ракет.

6 марта заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су заявил, что успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса обеспечили стране надёжную гарантию запуска различных многофункциональных спутников на орбиту.

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