«Рёнхап»: КНДР заявила, что запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

КНДР сообщила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

«Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки», — сказано заявлении.

Агентство также передаёт, что по информации южнокорейских военных, Северная Корея запустила некую «неопознанную» ракету.

В конце февраля в Северной Корее сообщили о проведении учений по запуску стратегических крылатых ракет.

6 марта заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су заявил, что успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса обеспечили стране надёжную гарантию запуска различных многофункциональных спутников на орбиту.