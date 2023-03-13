«Рёнхап»: КНДР заявила, что запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Об этом информирует агентство «Рёнхап».
«Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки», — сказано заявлении.
Агентство также передаёт, что по информации южнокорейских военных, Северная Корея запустила некую «неопознанную» ракету.
В конце февраля в Северной Корее сообщили о проведении учений по запуску стратегических крылатых ракет.
6 марта заместитель директора Национального управления аэрокосмического развития КНДР Пак Кён Су заявил, что успехи северокорейских разработок в сфере освоения космоса обеспечили стране надёжную гарантию запуска различных многофункциональных спутников на орбиту.