В КНДР заявили об успехах в разработке спутников и ракет-носителей
«КНДР добилась устойчивого прогресса в повышении многофункциональности и высокой производительности спутников, усилению их надёжности. Страна преуспела в разработке двигателя большой тяги для ракеты-носителя и, таким образом, обеспечила надежную гарантию запуска различных видов спутников на соответствующие орбиты», — заявил Пак Кён Су в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).
Как уточняет РИА Новости, интервью состоялось по случаю 14-летия с момента присоединения КНДР к международному Договору о космосе.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын поручил в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их.