Япония и США провели учения ВВС в связи с ракетным пуском КНДР

Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16.

16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.