Узнать больше

Япония и США провели учения ВВС в связи с ракетным пуском КНДР

Короткая ссылка
Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
Япония и США провели учения ВВС в связи с ракетным пуском КНДР
  • AP

Об этом сообщает Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16.

16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить