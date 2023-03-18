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Geo: полиция Пакистана ворвалась в резиденцию экс-премьера Хана

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Полиция Пакистана ворвалась в резиденцию экс-премьера страны Имрана Хана в городе Лахор, сообщает телеканал Geo.
Geo: полиция Пакистана ворвалась в резиденцию экс-премьера Хана
  • Gettyimages.ru

«Через несколько часов после того, как председатель «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан отправился в субботу на слушания по делу о продаже подарков иностранных лидеров в столицу, полиция Пенджаба наконец проникла в его резиденцию в Заман-парке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские арестовали более 20 партийных работников.

По данным телеканала, полиция использовала экскаватор, чтобы разобрать баррикады перед резиденцией.

РИА Новости отмечает, что в октябре прошлого года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана). Также его обвинили в сокрытии информации о полученных им лично подарках.

В ноябре Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марше сторонников его партии. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.

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