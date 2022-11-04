Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног
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Об этом сообщает телеканал GEO со ссылкой на администрацию больницы Джинна.
«Пуля задела правую ногу и кость левой ноги», — заявили в медицинском учреждении.
По данным врачей, экс-премьер был без сознания, когда его доставили в больницу, на его ногах было 16 следов от травм.
Ранее сообщалось, что Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии.
Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.