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Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног

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Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марше сторонников его партии.
Экс-премьер Пакистана получил ранения обеих ног
  • AP
  • © W.K. Yousafzai

Об этом сообщает телеканал GEO со ссылкой на администрацию больницы Джинна.

«Пуля задела правую ногу и кость левой ноги», — заявили в медицинском учреждении.

По данным врачей, экс-премьер был без сознания, когда его доставили в больницу, на его ногах было 16 следов от травм.

Ранее сообщалось, что Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии.

Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.

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