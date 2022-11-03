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Бывший премьер Пакистана Хан получил ранение в ногу в результате стрельбы во время марша

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Бывший пакистанский премьер-министр Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф».
Бывший премьер Пакистана Хан получил ранение в ногу в результате стрельбы во время марша
  • AP
  • © W.K. Yousafzai

Об этом сообщил телеканал Geo

Неизвестный во время мероприятия открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.

Также телеканал сообщает, что при стрельбе пострадали несколько руководителей партии.

В сентябре сообщалось, что неизвестный человек направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошёл возле дома вице-президента.

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