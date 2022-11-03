Бывший премьер Пакистана Хан получил ранение в ногу в результате стрельбы во время марша
- AP
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Об этом сообщил телеканал Geo.
Неизвестный во время мероприятия открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.
Также телеканал сообщает, что при стрельбе пострадали несколько руководителей партии.
В сентябре сообщалось, что неизвестный человек направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала злоумышленника.
Инцидент произошёл возле дома вице-президента.