Бывший премьер Пакистана Хан получил ранение в ногу в результате стрельбы во время марша

Бывший пакистанский премьер-министр Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф».

Об этом сообщил телеканал Geo.

Неизвестный во время мероприятия открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.

Также телеканал сообщает, что при стрельбе пострадали несколько руководителей партии.

В сентябре сообщалось, что неизвестный человек направил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошёл возле дома вице-президента.