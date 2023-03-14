В Лахоре произошла стычка полиции и сторонников Имрана Хана из-за попыток арестовать его
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Как пишет Dawn, полиция, пытаясь арестовать политика, наткнулась на сопротивление его соратников и применила слезоточивый газ.
В настоящее время протесты против ареста проходят также в Карачи и Пешаваре.
По информации Geo TV, несколько членов PTI уже арестованы за участие в беспорядках.
РИА Новости отмечает, что в октябре прошлого года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана). Также его обвинили в сокрытии информации о полученных им лично подарках.
В ноябре Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марше сторонников его партии. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.