В Лахоре произошла стычка полиции и сторонников Имрана Хана из-за попыток арестовать его

Бывший премьер Пакистана, лидер «Движения за справедливость» (PTI) Имран Хан призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его в собственной резиденции в Лахоре.

Как пишет Dawn, полиция, пытаясь арестовать политика, наткнулась на сопротивление его соратников и применила слезоточивый газ.

В настоящее время протесты против ареста проходят также в Карачи и Пешаваре.

По информации Geo TV, несколько членов PTI уже арестованы за участие в беспорядках.

РИА Новости отмечает, что в октябре прошлого года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана). Также его обвинили в сокрытии информации о полученных им лично подарках.

В ноябре Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марше сторонников его партии. Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился Хан. По данным полиции, стрелявший задержан.