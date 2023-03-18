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Newsweek: банковский кризис на Западе поможет России в противостоянии на Украине

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Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине.
Newsweek: банковский кризис на Западе поможет России в противостоянии на Украине
  • РИА Новости

Такое мнение выразила обозреватель Кэтрин Фанг для издания Newsweek.

«Если европейцы начнут всё больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто», — говорится в статье.

Фанг отметила, что финансовая неразбериха ослабит Европу в экономическом отношении и ей будет сложнее нести бремя военных усилий.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что странам, чтобы избежать кризиса, следует проводить дедолларизацию.

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар отметил, что кризис в банковской сфере США является следствием экономической политики президента страны Джо Байдена.

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