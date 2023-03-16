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Конгрессмен назвал кризис банковской сферы США следствием экономической политики Байдена

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Кризис в банковской сфере США является следствием экономической политики президента страны Джо Байдена, заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.
Конгрессмен назвал кризис банковской сферы США следствием экономической политики Байдена
  • AP
  • © Jeff Chiu

«Экономическая политика президента Байдена сформировала условия, которые привели к большим убыткам Silicon Valley Bank (SVB) и, в конечном счёте, к его банкротству», — цитирует РИА Новости Госара.

По его словам, SVB инвестирует большинство своих депозитов в ценные бумаги с ипотечным покрытием и облигации.

Он отметил, что это было разумно при низких процентных ставках, но когда «байденфляция» стала выходить из-под контроля, ФРС повысил их.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен ранее отметила, что администрация США считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.

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