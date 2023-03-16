FT: инвесторы вывели из шести крупных банков США $165 млрд

С начала марта инвесторы вывели из шести крупных американских банков $165 млрд на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Об этом пишет Financial Times.

В связи с этим Citigroup, Morgan Staney, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo потеряли 13% рыночной стоимости.

Как пишет газета, инвесторы опасаются, что прибыль банков сократится из-за повышения процентных ставок по депозитам.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен ранее отметила, что администрация США считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.