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FT: инвесторы вывели из шести крупных банков США $165 млрд

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С начала марта инвесторы вывели из шести крупных американских банков $165 млрд на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.
FT: инвесторы вывели из шести крупных банков США $165 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © REB Images

Об этом пишет Financial Times.

В связи с этим Citigroup, Morgan Staney, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo потеряли 13% рыночной стоимости.

Как пишет газета, инвесторы опасаются, что прибыль банков сократится из-за повышения процентных ставок по депозитам.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен ранее отметила, что администрация США считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.

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