Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию с целью недопущения кризиса

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что странам, чтобы избежать кризиса, следует проводить дедолларизацию.

«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё... Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что власти США, «печатая необеспеченные доллары», спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.

Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую систему страны ждёт крах.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.