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Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию с целью недопущения кризиса

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что странам, чтобы избежать кризиса, следует проводить дедолларизацию.
Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию с целью недопущения кризиса
  • globallookpress.com

«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё... Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что власти США, «печатая необеспеченные доллары», спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.

Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую систему страны ждёт крах.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

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