Володин посоветовал странам проводить дедолларизацию с целью недопущения кризиса
- globallookpress.com
«Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё... Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал он в Telegram.
Володин отметил, что власти США, «печатая необеспеченные доллары», спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию.
Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую систему страны ждёт крах.
11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.