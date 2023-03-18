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ЕК направит почти €3 млн на «поддержку» правительства Азербайджана по торговым вопросам

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству анонсировал запуск программы поддержки правительства Азербайджана по вопросам торговой деятельности и присоединения к ВТО. С документом ознакомился RT.
ЕК направит почти €3 млн на «поддержку» правительства Азербайджана по торговым вопросам
  • РИА Новости

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству опубликовал предварительное информационное уведомление о намерении оказать поддержку правительству Азербайджана по вопросам деятельности, связанной в торговлей.

Другими ключевыми направлениями финансирования обозначены «переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, укрепление инфраструктуры качества и системы цифрового управления», говорится в описании документа.

Публикация тендера запланирована на апрель 2023 года. Общий объём финансирования составит €2,9 млн.

Ранее ЕК направляла €10 млн на поддержку энергетического сектора в Таджикистане.

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