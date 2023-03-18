ЕК направит почти €3 млн на «поддержку» правительства Азербайджана по торговым вопросам
- РИА Новости
Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству опубликовал предварительное информационное уведомление о намерении оказать поддержку правительству Азербайджана по вопросам деятельности, связанной в торговлей.
Другими ключевыми направлениями финансирования обозначены «переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, укрепление инфраструктуры качества и системы цифрового управления», говорится в описании документа.
Публикация тендера запланирована на апрель 2023 года. Общий объём финансирования составит €2,9 млн.
Ранее ЕК направляла €10 млн на поддержку энергетического сектора в Таджикистане.