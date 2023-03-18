ЕК направит почти €3 млн на «поддержку» правительства Азербайджана по торговым вопросам

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству анонсировал запуск программы поддержки правительства Азербайджана по вопросам торговой деятельности и присоединения к ВТО. С документом ознакомился RT.

РИА Новости