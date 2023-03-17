Оппозиция в Турции заявила, что после прихода к власти напомнит России о членстве в НАТО

В случае победы оппозиции на выборах в Турции Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил советник кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикёз.

«В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям. Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», — заявил Чевикёз, его слова приводит газета Yeni Şafak.

При этом он отметил, что Анкара продолжит выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжать усилия по организации переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Эрдоган также заявлял, что Анкара готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на основе прекращения огня.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.