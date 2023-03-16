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Реставраторы смонтировали новый шпиль для собора Парижской Богоматери на замену сгоревшего

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Реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери, он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.

Шпиль смонтировали на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст.

Команда мастеров следовала проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814—1879), который является автором исторического шпиля первой половины XIX столетия, пишет ТАСС.

Работа над репликой продолжалась несколько месяцев.

«Скоро мы увидим в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом», — отметил он, — сообщил генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курирующий реставрацию.

Шпиль изготовлен из дубовой древесины и покрыт свинцом. Его планируется установить на вершине собора. Открытие Нотр-Дам-де-Пари ожидается в конце 2024 года.

Крупный пожар в парижском Нотр-Даме произошёл 15 апреля 2019 года, он продолжался более 12 часов.  

Французская сторона пригласила российских экспертов участвовать в восстановительных работах.

В конце мая 2020 года власти открыли для посещения площадь перед собором.

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