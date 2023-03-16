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Профсоюзы во Франции договорились провести манифестацию 23 марта против пенсионной реформы

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Профсоюзы во Франции заявили, что договорились о продолжении акций против пенсионной реформы и планируют провести манифестацию 23 марта.
Профсоюзы во Франции договорились провести манифестацию 23 марта против пенсионной реформы
  • AP
  • © Thomas Padilla

Об этом заявила представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Катрин Перре.

«Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы. Также [межпрофсоюзное собрание] призывает проводить профсоюзные собрания на этих выходных и в большой день забастовок и манифестаций — 23 марта», — цитирует её ТАСС.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

Протесты в Париже продолжаются, протестующие строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.

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