Профсоюзы во Франции договорились провести манифестацию 23 марта против пенсионной реформы

Профсоюзы во Франции заявили, что договорились о продолжении акций против пенсионной реформы и планируют провести манифестацию 23 марта.

Об этом заявила представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Катрин Перре.

«Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы. Также [межпрофсоюзное собрание] призывает проводить профсоюзные собрания на этих выходных и в большой день забастовок и манифестаций — 23 марта», — цитирует её ТАСС.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

Протесты в Париже продолжаются, протестующие строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.