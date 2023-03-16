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Ле Пен заявила о готовности её партии поддержать вотум недоверия правительству Франции

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Лидер фракции партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила о готовности политсилы поддержать вотум недоверия правительству после принудительного принятия закона о пенсионной реформе в обход голосования в парламенте.
Ле Пен заявила о готовности её партии поддержать вотум недоверия правительству Франции
  • AP
  • © Thomas Padilla

«Она должна уйти в отставку», — сказала Ле Пен, призывая премьер-министра Элизабет Борн покинуть свой пост.

Политик отметила, что решение властей может провоцировать усиление протестных настроений на улицах Франции, пишет Le Parisien.

Также лидер Коммунистической партии Франции раскритиковал такой шаг правительства, отметив, что это сделало реформу «ещё более нелегитимной».

Телеканал BFMTV ранее сообщил, что власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.

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