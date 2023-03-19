В США предложили рассмотреть варианты противодействия присутствию ЧВК «Вагнер» в мире

В Исследовательской службе конгресса США для американских парламентариев подготовили доклад о деятельности Группы Вагнера. По мнению аналитиков, конгрессменам стоит рассмотреть вопрос о том, как «ограничить расширяющееся присутствие» этой ЧВК в мире. С документом ознакомился RT.

Специалисты исследовательской службы напомнили членам конгресса об уже существующих законопроектах, которые требуют от госсекретаря США признать Группу Вагнера иностранной террористической организацией.

Однако, по словам аналитиков, этот шаг мог бы сказаться на отношениях Соединённых Штатов с Россией и другими странами, власти которых прибегали к услугам ЧВК.

«Конгрессмены могут рассмотреть и другие доступные варианты в области законодательной деятельности и надзора для дальнейшего ограничения и противодействия расширяющемуся присутствию Группы Вагнера в мире», — говорится в докладе.

При этом в документе подчёркивается, что парламентариям стоит также обсудить целесообразность изучения иных стратегий и инструментов, с помощью которых США могли бы «мотивировать» другие страны отказаться от взаимодействия с этой ЧВК.

В исследовательской службе конгресса убеждены, что Москва использует частные военные компании «для проецирования силы в глобальных масштабах».

«Эти объединения варьируются по размеру и охвату и выступают в качестве неофициальных (и номинально нелегальных) инструментов российской внешней политики», — заявили авторы доклада.

В феврале официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что сотрудничающие с ЧВК «Вагнер» государства якобы становятся «незащищёнными и менее независимыми». По его словам, Вашингтон взаимодействует со странами Европы и Африки, чтобы «реагировать» на деятельность группы.

Кроме того, в январе Минфин США признал «Вагнер» международной преступной организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что в прикладном плане оно не имеет значения ни для России, ни для самой ЧВК.