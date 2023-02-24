Госдеп заявил, что США пытаются противодействовать ЧВК «Вагнер» в других странах

Американские власти пытаются противодействовать ЧВК «Вагнер» там, где они присутствуют, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Как сказал Прайс, США заметили, что страны, сотрудничающие с группой «Вагнер», якобы становятся «незащищёнными и менее независимыми».

«Мы тесно взаимодействуем с нашими африканскими партнёрами, с европейскими странами, чтобы реагировать на эту крайне дестабилизирующую... деятельность», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минфин США заявил, что американские власти объявили группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

Издание Politico со ссылкой на источники в администрации сообщало, что правительство США обеспокоено расширением деятельности ЧВК «Вагнер» в странах Европы и Африки.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что компания «действовала, действует и будет действовать по всему миру в защиту тех, кого страны Запада унижали в течение десятилетий».