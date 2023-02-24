Госдеп заявил, что США пытаются противодействовать ЧВК «Вагнер» в других странах
Как сказал Прайс, США заметили, что страны, сотрудничающие с группой «Вагнер», якобы становятся «незащищёнными и менее независимыми».
«Мы тесно взаимодействуем с нашими африканскими партнёрами, с европейскими странами, чтобы реагировать на эту крайне дестабилизирующую... деятельность», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минфин США заявил, что американские власти объявили группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.
Издание Politico со ссылкой на источники в администрации сообщало, что правительство США обеспокоено расширением деятельности ЧВК «Вагнер» в странах Европы и Африки.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что компания «действовала, действует и будет действовать по всему миру в защиту тех, кого страны Запада унижали в течение десятилетий».