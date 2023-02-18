Пригожин напомнил Макрону о том, что «Вагнер» не относится к ВС России

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что ЧВК не имеет отношения к российской армии.

Журналисты попросили Пригожина прокомментировать слова Макрона о том, что годом ранее в телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин опроверг связь армии России с группой «Вагнер», а теперь, по словам французского президента, она якобы вошла в состав российских вооружённых сил.

«Товарищ Макрон, вы живёте в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру», — говорится в комментарии Пригожина, размещённом в Telegram-канале его пресс-службы.

Он отметил, что ЧВК защищает тех, кого страны Запада унижали в течение десятилетий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Пригожин навестил в больнице командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, которого госпитализировали после попытки покушения.