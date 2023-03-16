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В результате схода селей в Турции погибли 15 человек

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В результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции погибли 15 человек.
В результате схода селей в Турции погибли 15 человек
  • AP
  • © Hakan Akgun

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«В Адыямане два человека погибли, в Шанлыурфе 13 человек погибли в результате наводнений», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала ТРТ.

Поиски ещё пятерых продолжаются.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.

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