В результате схода селей в Турции погибли 15 человек
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Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
«В Адыямане два человека погибли, в Шанлыурфе 13 человек погибли в результате наводнений», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала ТРТ.
Поиски ещё пятерых продолжаются.
По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.