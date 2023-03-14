Узнать больше

ООН: разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией

Короткая ссылка
Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.
ООН: разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией
  • AFP
  • © DHA

Об этом сообщил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

«Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН», — цитирует его ТАСС.

Раджасингхам уточнил, что в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения и Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации были задействованы 49 групп из десятков стран.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить