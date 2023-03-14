ООН: разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией
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Об этом сообщил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.
«Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН», — цитирует его ТАСС.
Раджасингхам уточнил, что в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения и Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации были задействованы 49 групп из десятков стран.
По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.