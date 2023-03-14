ООН: разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.

Об этом сообщил глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.

«Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН», — цитирует его ТАСС.

Раджасингхам уточнил, что в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения и Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации были задействованы 49 групп из десятков стран.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.