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В Турции сообщили, что ущерб от землетрясений в стране составил порядка $80 млрд

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Ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
В Турции сообщили, что ущерб от землетрясений в стране составил порядка $80 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

«Приблизительный ущерб составляет $80 млрд. Только лишь ущерб Управления водных ресурсов в результате землетрясений составляет 22 млрд лир ($1,15 млрд. — RT)», — передаёт его слова ТАСС.

Киришчи добавил, что финансовые потери Управления водных ресурсов могут ещё больше возрасти, когда придёт время начинать полив посевных площадей с помощью системы подачи воды под давлением.

В конце февраля во Всемирном банке заявили, что материальный ущерб от землетрясений в Турции превысил $34 млрд.

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