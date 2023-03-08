В Турции сообщили, что ущерб от землетрясений в стране составил порядка $80 млрд
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Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
«Приблизительный ущерб составляет $80 млрд. Только лишь ущерб Управления водных ресурсов в результате землетрясений составляет 22 млрд лир ($1,15 млрд. — RT)», — передаёт его слова ТАСС.
Киришчи добавил, что финансовые потери Управления водных ресурсов могут ещё больше возрасти, когда придёт время начинать полив посевных площадей с помощью системы подачи воды под давлением.
В конце февраля во Всемирном банке заявили, что материальный ущерб от землетрясений в Турции превысил $34 млрд.