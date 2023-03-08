В Турции сообщили, что ущерб от землетрясений в стране составил порядка $80 млрд

Ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

«Приблизительный ущерб составляет $80 млрд. Только лишь ущерб Управления водных ресурсов в результате землетрясений составляет 22 млрд лир ($1,15 млрд. — RT)», — передаёт его слова ТАСС.

Киришчи добавил, что финансовые потери Управления водных ресурсов могут ещё больше возрасти, когда придёт время начинать полив посевных площадей с помощью системы подачи воды под давлением.

В конце февраля во Всемирном банке заявили, что материальный ущерб от землетрясений в Турции превысил $34 млрд.