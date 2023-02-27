Всемирный банк оценил ущерб экономике Турции от землетрясений более чем в $34 млрд
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, ущерб эквивалентен 4% ВВП Турции в 2021 году.
Уточняется, что прямые повреждения жилых построек составляют 53% ($18 млрд) от общего ущерба.
Оценка ущерба не включает масштабных последствий для турецкой экономики.
Ранее агентство DHA сообщило, что воронка глубиной до 15 м образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны.
Кроме того, в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218.