Всемирный банк оценил ущерб экономике Турции от землетрясений более чем в $34 млрд

Материальный ущерб от землетрясений в Турции, случившихся три недели назад, превысил $34 млрд, следует из доклада Всемирного банка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, ущерб эквивалентен 4% ВВП Турции в 2021 году.

Уточняется, что прямые повреждения жилых построек составляют 53% ($18 млрд) от общего ущерба.

Оценка ущерба не включает масштабных последствий для турецкой экономики.

Ранее агентство DHA сообщило, что воронка глубиной до 15 м образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны.

Кроме того, в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявили, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218.