Эрдоган заявил, что власти построят 319 тысяч домов для пострадавших от землетрясений
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«Мы обещали в течение года снова отстроить разрушенные города. Скоро мы завершим оценку ущерба. В течение одного года мы планируем передать законным жильцам 319 тыс. домов, а всего построим 650 тыс.», — цитирует его ТАСС.
По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.