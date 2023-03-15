Эрдоган заявил, что власти построят 319 тысяч домов для пострадавших от землетрясений

Власти Турции планируют возвести 319 тыс. домов и передать их пострадавшему от землетрясений населению, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы обещали в течение года снова отстроить разрушенные города. Скоро мы завершим оценку ущерба. В течение одного года мы планируем передать законным жильцам 319 тыс. домов, а всего построим 650 тыс.», — цитирует его ТАСС.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.