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Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО

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В канадском Минобороны заявили, что Канада приняла решение передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).
Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО
  • AP

Об этом говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что обещанные Оттавой восемь танков Leopard 2 в ближайшее время доставят на Украину.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.

Остин добавил, что в Норвегии принято решение поставить украинской армии две системы ПВО NASAMS.

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