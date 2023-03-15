Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО

В канадском Минобороны заявили, что Канада приняла решение передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что обещанные Оттавой восемь танков Leopard 2 в ближайшее время доставят на Украину.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.

Остин добавил, что в Норвегии принято решение поставить украинской армии две системы ПВО NASAMS.