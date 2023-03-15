Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО
- AP
Об этом говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что обещанные Оттавой восемь танков Leopard 2 в ближайшее время доставят на Украину.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.
Остин добавил, что в Норвегии принято решение поставить украинской армии две системы ПВО NASAMS.