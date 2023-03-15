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Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

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Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры.
Папа Римский прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
  • AP

«Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов.

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