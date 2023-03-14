Основатель Citadel Гриффин заявил о крушении американского капитализма

Основатель инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что действия американских властей по помощи обанкротившемуся Silicon Valley Bank (SVB) привели к крушению американского капитализма.

«Соединённые Штаты, как предполагается, должны быть капиталистической экономикой, и она рушится на наших глазах», — сказал он в интервью Financial Times.

Гриффин подчеркнул, что в США произошла потеря финансовой дисциплины, так как власти полностью взяли на себя обязательства перед вкладчиками.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.