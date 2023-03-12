Экс-разведчик США Риттер: США могут передать ВСУ оружие и разведданные для атак по Крыму

Соединённые Штаты могут передать Украине материалы, вооружение и данные разведки для планирования атак на Крым. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он сообщил, что Вашингтон будет вести так называемую прокси-атаку.

«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, рассуждая о возможности американской помощи Украине в атаках на Крым.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.

Также сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий сезон» в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят обстоятельств, при которых возможно «возвращение» Крыма в состав Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.