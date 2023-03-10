Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.

«Давайте будем честны: мы помогаем Украине совершать атаки на Крым. Если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор посоветовал заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд выбирать выражения, когда она рассуждает о Крыме.

«Она также понимает безнадёжность положения Украины, поэтому пытается сделать то, чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт», — сказал он.

Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.

Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова замгоссекретаря США о том, что Крым является законной целью для Киева и США, подчёркивают глубину разногласий Соединённых Штатов и России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.