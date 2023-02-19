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Песков прокомментировал заявление Нуланд по поводу ударов киевского режима по Крыму

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США, подчёркивают глубину разногласий Соединённых Штатов и России.
Песков прокомментировал заявление Нуланд по поводу ударов киевского режима по Крыму
  • РИА Новости

«(Это. — RT) лишний раз подчёркивает глубину наших разногласий, подчёркивает, наверное, роль Соединённых Штатов как главного провокатора той международной напряжённости, которая есть», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Нуланд после её слов о поддержке ударов Украины по Крыму заняться «белыми шарами и НЛО», которые «бороздят просторы» Соединённых Штатов.

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