Песков прокомментировал заявление Нуланд по поводу ударов киевского режима по Крыму
- РИА Новости
«(Это. — RT) лишний раз подчёркивает глубину наших разногласий, подчёркивает, наверное, роль Соединённых Штатов как главного провокатора той международной напряжённости, которая есть», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Нуланд после её слов о поддержке ударов Украины по Крыму заняться «белыми шарами и НЛО», которые «бороздят просторы» Соединённых Штатов.