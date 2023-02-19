Песков прокомментировал заявление Нуланд по поводу ударов киевского режима по Крыму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США, подчёркивают глубину разногласий Соединённых Штатов и России.

РИА Новости