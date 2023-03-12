Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание общества от его материала по Nord Stream

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью CGTN обвинил власти США в попытках отвлечь внимание общественности от его материала по взрывам на «Северных потоках» публикациями новых разведданных.

«Они пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — цитирует его РИА Новости.

Херш обратил внимание на то, что хотя украинские ВМС и могут сбрасывать мины, они не обладают водолазной камерой.

«У вас должны быть люди, которые... являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4... Они должны... тренироваться неделями и месяцами... в водах Балтийского моря», — добавил он.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

В Совете национальной безопасности (СНБ) США позже заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.