В СНБ не подтвердили данные о причастности проукраинской группы к ЧП на «Северных потоках»

В Совете национальной безопасности (СНБ) США заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times о проукраинской группировке, якобы причастной к подрыву «Северных потоков».

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы пресс-службы СНБ Эдриенн Уотсон, передаёт ТАСС.

По её словам, автор статьи признал, что опубликованные в материале сведения не основаны на разведывательных данных, рассекреченных и распространённых американской администрацией.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сделает выводы по диверсиям на «Северных потоках» после завершения расследования.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».