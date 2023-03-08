Узнать больше

В СНБ не подтвердили данные о причастности проукраинской группы к ЧП на «Северных потоках»

Короткая ссылка
В Совете национальной безопасности (СНБ) США заявили, что не могут подтвердить сообщения The New York Times о проукраинской группировке, якобы причастной к подрыву «Северных потоков».
В СНБ не подтвердили данные о причастности проукраинской группы к ЧП на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы пресс-службы СНБ Эдриенн Уотсон, передаёт ТАСС.

По её словам, автор статьи признал, что опубликованные в материале сведения не основаны на разведывательных данных, рассекреченных и распространённых американской администрацией.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сделает выводы по диверсиям на «Северных потоках» после завершения расследования.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить