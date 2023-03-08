Глава МИД ФРГ Бербок: Германия сделает выводы по «Северным потокам» после расследования
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе поездки в Ирак. Её слова приводит Anadolu.
Бербок заявила, что внимательно следит за сообщениями СМИ касательно возможной причастности проукраинской группы к подрывам трубопроводов, но считает необходимым дождаться результатов расследования, проводимого компетентными органами.
«Мы, как правительство, можем давать оценку на основе этих результатов, но не можем делать поспешные выводы из сообщений СМИ», — сказала министр.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».