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Глава МИД ФРГ Бербок: Германия сделает выводы по «Северным потокам» после расследования

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сделает выводы по диверсиям на «Северных потоках» после завершения расследования.
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия сделает выводы по «Северным потокам» после расследования
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе поездки в Ирак. Её слова приводит Anadolu.

Бербок заявила, что внимательно следит за сообщениями СМИ касательно возможной причастности проукраинской группы к подрывам трубопроводов, но считает необходимым дождаться результатов расследования, проводимого компетентными органами.

«Мы, как правительство, можем давать оценку на основе этих результатов, но не можем делать поспешные выводы из сообщений СМИ», — сказала министр.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

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