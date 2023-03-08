Глава МИД ФРГ Бербок: Германия сделает выводы по «Северным потокам» после расследования

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сделает выводы по диверсиям на «Северных потоках» после завершения расследования.

Об этом она сказала в ходе поездки в Ирак. Её слова приводит Anadolu.

Бербок заявила, что внимательно следит за сообщениями СМИ касательно возможной причастности проукраинской группы к подрывам трубопроводов, но считает необходимым дождаться результатов расследования, проводимого компетентными органами.

«Мы, как правительство, можем давать оценку на основе этих результатов, но не можем делать поспешные выводы из сообщений СМИ», — сказала министр.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».