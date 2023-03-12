Asia Times: США могут помочь Киеву организовать наступление на Крым
Об этом сообщает Asia Times.
«Весеннее наступление, к которому всерьёз готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — говорится в сообщении.
Брайен также не исключил, что для операции в Крыму Вашингтон может предоставить Украине авиацию.
«Европа находится на грани великой катастрофы», — добавил обозреватель.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.
Также сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий сезон» в Крыму.