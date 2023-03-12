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Asia Times: США могут помочь Киеву организовать наступление на Крым

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Обозреватель Стивен Брайен заявил, что киевские власти могут попытаться начать наступление на Крым только при поддержке США, что обернётся катастрофой для Европы.

Об этом сообщает Asia Times.

«Весеннее наступление, к которому всерьёз готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — говорится в сообщении.

Брайен также не исключил, что для операции в Крыму Вашингтон может предоставить Украине авиацию.

«Европа находится на грани великой катастрофы», — добавил обозреватель.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.

Также сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить «горячий сезон» в Крыму.

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