В российском Министерстве иностранных дел заявили, с чем связана необходимость принимать платежи в российских консульских учреждениях в ФРГ в евро.

«Оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом регламентирована законодательством России и осуществляется в местной валюте страны пребывания», — пояснили в МИД России.

С учётом того, что у консульств отсутствуют рублёвые счета в странах их пребывания, возможности приёма платежей в рублях нет, отметили в ведомстве.

Ранее экономист Патриция Адамс и обозреватель Лоренс Соломон в статье для издания The Epoch Times заявили, что введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.

По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление Борреля.