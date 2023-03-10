The Epoch Times: страны Запада пострадали от антироссийских санкций сильнее России
«Масштабные санкции... становятся самым грандиозным просчётом Запада в современной истории», — отметили авторы статьи.
В публикации говорится, что введением санкций США и ЕС стремились нанести ущерб экономике России, однако в результате навредили только собственным экономикам, вызвав высокую инфляцию и рецессию.
Россия, как отмечают авторы, наоборот, процветает.
«По данным МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании», — указали экономисты.
В следующем году экономика России покажет более быстрые темпы роста, чем экономики США, Канады, Австралии и Франции, добавили авторы.
В феврале премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлён результатами российской экономики на фоне оказываемого на Россию давления.