Узнать больше

Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти исчерпаны

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.
Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти исчерпаны
  • globallookpress.com
  • © David Zorrakino/Keystone Press Agency

«Не так много осталось, что можно сделать в вопросе санкций», — цитирует Борреля РИА Новости.

По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что введённые против Москвы западные санкции стали бодрящим душем для российской экономики, поскольку они побуждают заниматься импортозамещением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить