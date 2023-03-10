Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти исчерпаны
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«Не так много осталось, что можно сделать в вопросе санкций», — цитирует Борреля РИА Новости.
По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
Ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что введённые против Москвы западные санкции стали бодрящим душем для российской экономики, поскольку они побуждают заниматься импортозамещением.