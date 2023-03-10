Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти исчерпаны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.

«Не так много осталось, что можно сделать в вопросе санкций», — цитирует Борреля РИА Новости.

По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что введённые против Москвы западные санкции стали бодрящим душем для российской экономики, поскольку они побуждают заниматься импортозамещением.