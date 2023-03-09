Посол Антонов назвал западные санкции бодрящим душем для России

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что введённые против Москвы западные санкции стали бодрящим душем для российской экономики, поскольку они побуждают заниматься импортозамещением.

Об этом посол написал в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ».

По словам Антонова, российская сторона может только поблагодарить авторов санкций, поскольку в таких условиях появилась возможность для создания опережающего импортозамещения, особенно в сфере новых технологий.

«Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — указал он.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов высказался о ситуации с импортозамещением.