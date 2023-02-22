В «Деловой России» прокомментировали ситуацию с импортозамещением

Председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов высказался о ситуации с импортозамещением.

«В России идёт масштабный процесс импортозамещения всего, что важно для существования нашего государства, — технологий, знаний, кадров, капиталов, культурных и общечеловеческих ценностей. Абсолютный и безоговорочный приоритет и поддержка отдаются направлениям, ориентированным на внутреннюю российскую юрисдикцию», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, руководство страны понимает важность соблюдения баланса между ускорением работы ОПК и развитием ключевых отраслей экономики и социальных сфер.

«Учитывая последние макроэкономические показатели, ресурсов у России вполне достаточно для поддержки и первого, и второго», — добавил Панов.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый высказался о ситуации с импортозамещением лекарств.