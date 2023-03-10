Депутат Чепа: прогнозируемый эффект от антироссийских санкций не увенчался успехом
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По словам депутата, власти ЕС прекрасно понимают, что санкции нанесли больший ущерб европейским странам.
«Прогнозируемый эффект от санкций под руководством США не увенчался успехом, и дальнейшая эскалация санкционной войны порождает дополнительные проблемы: в мире растёт недоверие к доллару, к существующей сегодня финансовой системе, и вся дальнейшая политика может привести к ещё более серьёзным, глобальным кризисам мировой экономической системы», — заключил Чепа.
Ранее Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.
По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.