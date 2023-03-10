Депутат Чепа: прогнозируемый эффект от антироссийских санкций не увенчался успехом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.

По словам депутата, власти ЕС прекрасно понимают, что санкции нанесли больший ущерб европейским странам.

«Прогнозируемый эффект от санкций под руководством США не увенчался успехом, и дальнейшая эскалация санкционной войны порождает дополнительные проблемы: в мире растёт недоверие к доллару, к существующей сегодня финансовой системе, и вся дальнейшая политика может привести к ещё более серьёзным, глобальным кризисам мировой экономической системы», — заключил Чепа.

Ранее Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.

По его словам, властям ЕС нужно сосредоточиться на увеличении финансовой и военной поддержки Украины.