Россия и Украина могли бы жить в мире, если бы не вмешательство со стороны Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

«Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом», — приводит РИА Новости комментарий Дрейвена к видеоролику с крымским пейзажем, опубликованному в официальном аккаунте представительства МИД России в Симферополе.

По его словам, Россия много раз пыталась добиться мира, но страны Запада приложили усилия, чтобы Киев не соглашался на российский сценарий урегулирования.

Он отметил, что было бы легко признать Крым российским, уважать самоопределение Донбасса и то, что Украина не должна вступать в НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин обозначил контуры безопасности страны в контексте украинского кризиса.