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Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил будущее Украины

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Президент России Владимир Путин обозначил контуры безопасности страны в контексте украинского кризиса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Вам просто нужно слушать, что он говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность», — сказал Риттер в своём блоге на YouTube.

Он отметил, что люди, за безопасность которых отвечает Путин, будут защищены.

По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ.

«На данный момент это 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине.

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