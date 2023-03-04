Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин всегда проявлял последовательность по Украине
- РИА Новости
Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Ответы находятся на поверхности, в словах президента. Он (Путин. — RT) не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — сказал экс-разведчик.
По словам Скотта, западные страны снабжают Украину оружием НАТО, которое угрожает гражданам России, поэтому российский президент, «как глава государства, будет защищать людей» и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей государства.
Ранее Риттер заявил, что Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине.