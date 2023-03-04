Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин всегда проявлял последовательность по Украине

Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине.

Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ответы находятся на поверхности, в словах президента. Он (Путин. — RT) не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — сказал экс-разведчик.

По словам Скотта, западные страны снабжают Украину оружием НАТО, которое угрожает гражданам России, поэтому российский президент, «как глава государства, будет защищать людей» и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей государства.

Ранее Риттер заявил, что Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине.