Офицер разведки США Риттер: Запад замалчивает правоту Путина про национализм на Украине

Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, (российский президент Владимир. — RT) Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — цитирует его РИА Новости.

Риттер отметил, что на Украине ставят памятники в честь Бандеры.

Ранее депутат парламента Франции, лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал омерзительным сообщение Верховной рады Украины с цитатой Степана Бандеры.