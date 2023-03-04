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Офицер разведки США Риттер: Запад замалчивает правоту Путина про национализм на Украине

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Запад замалчивает правоту России про национализм на Украине, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Офицер разведки США Риттер: Запад замалчивает правоту Путина про национализм на Украине
  • РИА Новости

«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, (российский президент Владимир. — RT) Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — цитирует его РИА Новости.

Риттер отметил, что на Украине ставят памятники в честь Бандеры. 

Ранее депутат парламента Франции, лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал омерзительным сообщение Верховной рады Украины с цитатой Степана Бандеры.

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