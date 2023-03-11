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Newsweek: российские атомные подлодки представляют угрозу для США

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Профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен в интервью для издания Newsweek заявил, что новейшие российские подводные лодки представляют для США серьёзную угрозу.
Newsweek: российские атомные подлодки представляют угрозу для США
  • РИА Новости

По его словам, КНР обладает самым боеспособным флотом для ведения боевых действий над водой и в воздухе.

«Но с точки зрения боевых действий под поверхностью воды Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединённые Штаты», — сказал Петерсен.

Ранее ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что только у России на вооружении стоят стратегические гиперзвуковые комплексы.

Бывший офицер армии США Брент Иствуд ранее сообщил, что современное вооружение подводных лодок России представляет серьёзную угрозу для США, у Вашингтона нет средств для его уничтожения.

Новая электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подлодках.

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